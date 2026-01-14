Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары

Дорожные и коммунальные службы города Самары перешли на текущий режим содержания городских территорий после ликвидации последствий снегопада.

В ночное время на четыре специально оборудованные площадки для складирования снежных масс с начала года вывезено более 65 тысяч тонн снега.

В ночь с 12 на 13 января с улицы Дыбенко от улицы Авроры до Революционной, где действует знак, запрещающий парковку в ночное время, на штрафстоянки вывезли 4 автомобиля. Управляющие организации и городские коммунальные службы приступили к контрольной очистке подъездных путей к контейнерным площадкам для удобства работы регионального оператора по вывозу мусора.