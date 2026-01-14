В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров

В 2025 году самарское метро перевезло более 11,5 миллионов пассажиров. Такие данные о пассажиропотоке опубликованы на сайте метрополитена.

«Среднесуточный объем перевозок пассажиров составил 31,6 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Выполнение графика движения поездов в прошлом году оценили в 99,95%.

Напомним, что метро в Самаре открыли в конце 1987 года. Сейчас оно состоит из 10 станций. Но продолжается строительство новой станции «Театральная», которую обещают открыть для пассажиров в 2027 году, пишет Самара-КП.