Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и областной госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».
Река Сызранка в Сызрани – продолжение расчистки по нацпроекту после ледостава и нереста;
Пруд «Школьный» в Исаклах – благодаря субвенциям из федерального бюджета акваторию расчистят по разработанному в прошлом году проекту.
Региональная программа включает:
Завершение капремонта плотины на р. Большой Иргиз в Пестравке и проекта расчистки пруда «Барский» в Шигонах;
Старт расчистки трёх объектов в Шигонах, Исаклинском и Нефтегорском районах;
Капремонт плотины водохранилища «Крутой Дол» в Сергиевском районе и строительство новой плотины на р. Большой Иргиз в Большой Глушице.
Фото: минприроды СО