Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и областной госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».



Река Сызранка в Сызрани – продолжение расчистки по нацпроекту после ледостава и нереста;



Пруд «Школьный» в Исаклах – благодаря субвенциям из федерального бюджета акваторию расчистят по разработанному в прошлом году проекту.



Региональная программа включает:



Завершение капремонта плотины на р. Большой Иргиз в Пестравке и проекта расчистки пруда «Барский» в Шигонах;



Старт расчистки трёх объектов в Шигонах, Исаклинском и Нефтегорском районах;



Капремонт плотины водохранилища «Крутой Дол» в Сергиевском районе и строительство новой плотины на р. Большой Иргиз в Большой Глушице.

Фото: минприроды СО