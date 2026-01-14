В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

В 1 квартале 2026 года на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована квартальная профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния».

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 МЕСТНОГО времени в указанные даты :

– 15 января – на РТС Сергиевск - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного

телевидения, а также телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио

России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 19 января – на РТС Самара (в зоне охвата г.о.Новокуйбышевск) – 20 телевизионных и трех

радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

- 21 января – на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 26 января – на РТПС Самара-Гагарин – радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

- 28 января - на РТС Сызрань – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного

телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

- 03 февраля – на РТС Самара-Арена – радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в

аналоговом формате;

– 05 февраля - на РТС Большая Глушица - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 26 января с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» и радиоканала «Самарское губернское радио» на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

График профилактических работ (по мск. времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя».

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

