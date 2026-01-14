Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

В 1 квартале 2026 года на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована квартальная профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния».

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

 

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 МЕСТНОГО времени в указанные даты:

 

15 января – на РТС Сергиевск - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного

телевидения, а также телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио

России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

 

- 19 января – на РТС Самара (в зоне охвата г.о.Новокуйбышевск) – 20 телевизионных и трех

радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

 

- 21 января – на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

 

- 26 января – на РТПС Самара-Гагарин – радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате;

 

- 28 января - на РТС Сызрань – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного

телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате;

 

- 03 февраля – на РТС Самара-Арена – радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в

аналоговом формате;

 

05 февраля - на РТС Большая Глушица - 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также телеканала «Самарское губернское телевидение», радиоканалов «Радио России» и «Самарское губернское радио» в аналоговом формате.

 

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 26 января с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» и радиоканала «Самарское губернское радио» на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

 

График профилактических работ (по мск. времени)   на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте   смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)     и в «Кабинете телезрителя».

 

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Сегодня участниками Фонда «Сколково», закреплёнными за технопарком «Жигулёвская долина», являются 69 компаний, из которых 33 также являются...
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
