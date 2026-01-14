Я нашел ошибку
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Новая остановка у станции метро "Московская" и свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы

Экспресс-маршруты №222 («Самара – Курумоч«) и №333 («Тольятти – Курумоч») остаются надежным способом добраться до воздушной гавани. В продолжительные выходные они перевезли в общей сложности
4305 жителей и гостей региона, обеспечив стабильное сообщение даже в сложных погодных условиях.

Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская».

Напоминаем, рейсы отправляются от Железнодорожного вокзала в Самаре и ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. В автобусах мягкие кресла, ниши для ручной клади и достаточно места для багажа. Рейсы выполняются с минимальным количеством остановок, что особенно удобно в непогоду.

В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
14 января 2026, 13:50
В 2025 году самарское метро перевезло более 11,5 миллионов пассажиров. Такие данные о пассажиропотоке опубликованы на сайте метрополитена. Транспорт
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
13 января 2026, 14:03
После подготовки рекомендаций региональные власти уточнят точное расположение станций, опираясь на дополнительные геологические и геодезические исследования. Транспорт
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
13 января 2026, 13:58
Причины отмены департамент финансов не сообщил. Аукцион размещался на сайте госзакупок, подрядчика искал самарский метрополитен. Экономика
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
