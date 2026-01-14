Новая остановка у станции метро "Московская" и свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы

Экспресс-маршруты №222 («Самара – Курумоч«) и №333 («Тольятти – Курумоч») остаются надежным способом добраться до воздушной гавани. В продолжительные выходные они перевезли в общей сложности

4305 жителей и гостей региона, обеспечив стабильное сообщение даже в сложных погодных условиях.

Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская».

Напоминаем, рейсы отправляются от Железнодорожного вокзала в Самаре и ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. В автобусах мягкие кресла, ниши для ручной клади и достаточно места для багажа. Рейсы выполняются с минимальным количеством остановок, что особенно удобно в непогоду.