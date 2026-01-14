Компания из США GRU Space планирует построить первую на Луне гостиницу 

Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую в своем роде гостиницу к 2032 году, об этом сообщается на сайте компании, передает РИА Новости.

Согласно информации на сайте компании, GRU Space хочет запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году. Изначально компания планирует с 2029 года исследовать и подготовить определенную область Луны для размещения там первого варианта отеля.

Как передает ТАСС, на первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли, это будут надувные модули, рассчитанные на двух-четырех человек. При условии трех полетов в год стоимость в расчете на туриста составит $416 тыс., утверждают в компании. Далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как с Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, смогут принимать 10 гостей, стоимость "путевки" может снизиться до $83 тыс. Подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029 и 2031 годы.

Компания также предлагает зарезервировать номер в гостинице на Луне на своем сайте или через электронную почту.

Фото: pxhere.com