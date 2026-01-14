Я нашел ошибку
Главные новости:
Она одержала победу в тройном прыжке среди девушек до 18 лет с результатом 12,06 м.
Арина Могилина из Самарской области - победительница первенства ПФО по легкой атлетике 
Компания из США GRU Space планирует построить первую на Луне гостиницу 
 
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
14 января полицейским поступила информация о личности женщины и месте ее проживания при жизни.
Полицейские установили личность тольяттинки, которая скончалась в больнице, после потери сознания на улице
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.
Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ
В среду, 14 января, под председательством Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание Андреем Орловым.
В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний
Также определены показатели для других демографических групп: в среднем на душу населения — 18 939 рублей.
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
В Самарской области утверждены планы работ на водных объектах на 2026 год.
Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
 

60
 

Американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую в своем роде гостиницу к 2032 году, об этом сообщается на сайте компании, передает РИА Новости.

Согласно информации на сайте компании, GRU Space хочет запустить первую гостиницу на Луне к 2032 году. Изначально компания планирует с 2029 года исследовать и подготовить определенную область Луны для размещения там первого варианта отеля.

Как передает ТАСС, на первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли, это будут надувные модули, рассчитанные на двух-четырех человек. При условии трех полетов в год стоимость в расчете на туриста составит $416 тыс., утверждают в компании. Далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как с Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, смогут принимать 10 гостей, стоимость "путевки" может снизиться до $83 тыс. Подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029 и 2031 годы.

Компания также предлагает зарезервировать номер в гостинице на Луне на своем сайте или через электронную почту.

 

Фото:  pxhere.com

США

В центре внимания
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
240
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
333
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
244
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
673
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
476
