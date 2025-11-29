Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.

Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, передает ТАСС.

"Все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - написал американский лидер.

США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий , сообщает РБК.

