Шайбами отметились: Андрей Чивилёв, Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян. 
В Тольятти хоккейная «Лада» одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 3:1
За открытие в области квантовой механики.
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали трое американских ученых
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали трое американских ученых

7 октября 2025 21:18
107
За открытие в области квантовой механики.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Все трое представляют Калифорнийский университет, сообщает РБК.

Их наградили «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Под туннелированием подразумевается явление, при котором квантовая частица может преодолеть потенциальный барьер, несмотря на недостаток энергии (в рамках классической механики), поскольку частицы обладают волновыми свойствами.

В большинстве случаев поведение макроскопических тел с высокой точностью описывается классической механикой. Макроскопическое квантовое явление подразумевает, что его можно напрямую измерить — то есть в поведении объектов макроскопических масштабов можно с помощью приборов наблюдать проявление свойств квантовой механики.

«Лауреаты провели серию экспериментов, чтобы продемонстрировать, что необычные свойства квантового мира могут быть проявлены в системе, достаточно большой, чтобы держать ее в руке. Их сверхпроводящая электрическая система смогла туннелировать из одного состояния в другое, словно проходя прямо сквозь стену. Они также показали, что система поглощала и испускала энергию дозами определенного размера, как и предполагает квантовая механика», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Как отмечают в Нобелевском комитете, удостоенное премии открытие дало возможность для развития следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: США

