Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали трое американских ученых

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Все трое представляют Калифорнийский университет, сообщает РБК.

Их наградили «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Под туннелированием подразумевается явление, при котором квантовая частица может преодолеть потенциальный барьер, несмотря на недостаток энергии (в рамках классической механики), поскольку частицы обладают волновыми свойствами.

В большинстве случаев поведение макроскопических тел с высокой точностью описывается классической механикой. Макроскопическое квантовое явление подразумевает, что его можно напрямую измерить — то есть в поведении объектов макроскопических масштабов можно с помощью приборов наблюдать проявление свойств квантовой механики.

«Лауреаты провели серию экспериментов, чтобы продемонстрировать, что необычные свойства квантового мира могут быть проявлены в системе, достаточно большой, чтобы держать ее в руке. Их сверхпроводящая электрическая система смогла туннелировать из одного состояния в другое, словно проходя прямо сквозь стену. Они также показали, что система поглощала и испускала энергию дозами определенного размера, как и предполагает квантовая механика», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Как отмечают в Нобелевском комитете, удостоенное премии открытие дало возможность для развития следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.

