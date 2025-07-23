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Олимпийский и Паралимпийский комитеты Штатов запретили транс-персонам участвовать в женских турнирах. Это решение относится только к олимпийским видам спорта, сообщает «Газета.Ru».



«Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим», — отметила президент организаций Сара Хиршланд.



Ранее Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт».





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