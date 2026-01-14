В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний

В среду, 14 января, под председательством первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание с врио министра здравоохранения региона Андреем Орловым. Оно прошло по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

В начале совещания Виталий Шабалатов особое внимание уделил вопросу работы медицинских учреждений. В частности, он дал однозначную оценку распространяющимся в информационном пространстве недостоверным сведениям о возможном закрытии районных больниц в муниципальных образованиях.

"Таких решений региональным правительством и губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым не принималось. Все районные больницы у нас работают в штатном режиме. Никакие медицинские учреждения не планировались и не планируются к закрытию на территории Самарской области", — подчеркнул первый заместитель губернатора Самарской области, сделав акцент на решении вопросов, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи.

Данную ситуацию также прокомментировал врио министра здравоохранения Самарской области: "Наша задача — развитие центров специализированной медицинской помощи в межмуниципальных центрах наших районов со структурными подразделениями на тех территориях, где есть маломощные больницы. Соответственно, вся медицинская помощь жителям районов оказывалась и будет продолжать оказываться".

Как отметил Андрей Орлов, задача — максимально приблизить медпомощь и проводить именно специализированные консультации на местах. Организация подобных центров позволит сконцентрировать ресурсы и обеспечить доступность специализированной медицинской помощи, консультации узких специалистов, приблизив ее к отдаленным территориям центральных районных больниц.

В ходе совещания врио главы профильного ведомства доложил об основных достигнутых показателях в системе регионального здравоохранения и представил информацию об итогах работы медицинских учреждений в новогодние праздники.

"Подводя итоги работы системы здравоохранения в 2025 г., можно уверенно сказать, что все поручения, поставленные губернатором, были выполнены, — сказал он. — Система здравоохранения участвовала в двух основных национальных проектах — "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Основные показатели всех 10 федеральных программ, которые входят в национальный проект, по итогам года были достигнуты".

По его словам, комплекс мер государственной поддержки, включая укрепление материально-технической базы и повышение доступности лекарственного обеспечения, в первую очередь для льготных категорий граждан, способствовал значительному повышению качества медицинской помощи, что позволило снизить общий показатель смертности в регионе.

"Сегодня мы занимаем лидирующие позиции по темпам снижения смертности. По сравнению с 2024 г. — второе место в Приволжском федеральном округе и девятое место в Российской Федерации, — подчеркнул Андрей Орлов. — Нам удалось сохранить 651 жизнь".

Кроме того, по информации врио министра здравоохранения, впервые за пять лет достигнуто значительное снижение планового показателя младенческой смертности, в том числе благодаря переоснащению и дооснащению перинатальных центров на базе Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5 в рамках нацпроекта "Семья".

Говоря о работе медицинских учреждений в праздничные дни, Андрей Орлов отметил, что необходимая медицинская помощь во всех стационарах города оказывалась в штатном режиме. Более того, в поликлинических подразделениях осуществлялась неотложная помощь, а также проводились профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения тем гражданам, которые готовы были пройти обследования в выходные дни.

"В праздничные дни в наших родильных домах и перинатальных центрах было рождено более 500 младенцев. Большинство из них уже выписаны, — доложил врио министра здравоохранения. — Эпидемиологическая ситуация в целом в регионе остается благополучной".

Вместе с тем, несмотря на снижение уровня эпидемиологического порога по отношению к аналогичному периоду прошлого года, Виталий Шабалатов поручил министерству здравоохранения совместно с министерством образования Самарской области усилить контроль за ситуацией в школах для недопущения роста заболеваемости среди учащихся.

На совещании также было отмечено, что укрепление материально-технической базы, в том числе проведение ремонтных работ в лечебных учреждениях области значительно повышает качество условий оказания медицинской помощи, а также мотивацию медицинского персонала и удовлетворенность со стороны пациентского сообщества.

Как отметил Виталий Шабалатов, региональное правительство продолжит в 2026 г. оказывать поддержку укреплению материально-технической базы. "Постараемся увеличить количество капитальных ремонтов объектов здравоохранения", — сказал он, обращаясь к врио министра здравоохранения.

Первый заместитель губернатора Самарской области также акцентировал внимание на кадровом потенциале системы здравоохранения и поручил продумать дополнительные меры по привлечению специалистов.

Андрей Орлов в ходе совещания обозначил приоритетные направления работы в 2026 году. Одно из них — совершенствование информационной системы в сфере здравоохранения.

