Я нашел ошибку
Главные новости:
14 января полицейским поступила информация о личности женщины и месте ее проживания при жизни.
Полицейские установили личность тольяттинки, которая скончалась в больнице, после потери сознания на улице
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.
Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ
В среду, 14 января, под председательством Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание Андреем Орловым.
В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний
Также определены показатели для других демографических групп: в среднем на душу населения — 18 939 рублей.
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
В Самарской области утверждены планы работ на водных объектах на 2026 год.
Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год
Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии
Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний

139
В среду, 14 января, под председательством Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание Андреем Орловым.

В среду, 14 января, под председательством первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание с врио министра здравоохранения региона Андреем Орловым. Оно прошло по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

В начале совещания Виталий Шабалатов особое внимание уделил вопросу работы медицинских учреждений. В частности, он дал однозначную оценку распространяющимся в информационном пространстве недостоверным сведениям о возможном закрытии районных больниц в муниципальных образованиях.

"Таких решений региональным правительством и губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым не принималось. Все районные больницы у нас работают в штатном режиме. Никакие медицинские учреждения не планировались и не планируются к закрытию на территории Самарской области", — подчеркнул первый заместитель губернатора Самарской области, сделав акцент на решении вопросов, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи.

Данную ситуацию также прокомментировал врио министра здравоохранения Самарской области: "Наша задача — развитие центров специализированной медицинской помощи в межмуниципальных центрах наших районов со структурными подразделениями на тех территориях, где есть маломощные больницы. Соответственно, вся медицинская помощь жителям районов оказывалась и будет продолжать оказываться".

Как отметил Андрей Орлов, задача — максимально приблизить медпомощь и проводить именно специализированные консультации на местах. Организация подобных центров позволит сконцентрировать ресурсы и обеспечить доступность специализированной медицинской помощи, консультации узких специалистов, приблизив ее к отдаленным территориям центральных районных больниц.

В ходе совещания врио главы профильного ведомства доложил об основных достигнутых показателях в системе регионального здравоохранения и представил информацию об итогах работы медицинских учреждений в новогодние праздники.

"Подводя итоги работы системы здравоохранения в 2025 г., можно уверенно сказать, что все поручения, поставленные губернатором, были выполнены, — сказал он. — Система здравоохранения участвовала в двух основных национальных проектах — "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Основные показатели всех 10 федеральных программ, которые входят в национальный проект, по итогам года были достигнуты".

По его словам, комплекс мер государственной поддержки, включая укрепление материально-технической базы и повышение доступности лекарственного обеспечения, в первую очередь для льготных категорий граждан, способствовал значительному повышению качества медицинской помощи, что позволило снизить общий показатель смертности в регионе.

"Сегодня мы занимаем лидирующие позиции по темпам снижения смертности. По сравнению с 2024 г. — второе место в Приволжском федеральном округе и девятое место в Российской Федерации, — подчеркнул Андрей Орлов. — Нам удалось сохранить 651 жизнь".

Кроме того, по информации врио министра здравоохранения, впервые за пять лет достигнуто значительное снижение планового показателя младенческой смертности, в том числе благодаря переоснащению и дооснащению перинатальных центров на базе Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5 в рамках нацпроекта "Семья".

Говоря о работе медицинских учреждений в праздничные дни, Андрей Орлов отметил, что необходимая медицинская помощь во всех стационарах города оказывалась в штатном режиме. Более того, в поликлинических подразделениях осуществлялась неотложная помощь, а также проводились профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения тем гражданам, которые готовы были пройти обследования в выходные дни.

"В праздничные дни в наших родильных домах и перинатальных центрах было рождено более 500 младенцев. Большинство из них уже выписаны, — доложил врио министра здравоохранения. — Эпидемиологическая ситуация в целом в регионе остается благополучной".

Вместе с тем, несмотря на снижение уровня эпидемиологического порога по отношению к аналогичному периоду прошлого года, Виталий Шабалатов поручил министерству здравоохранения совместно с министерством образования Самарской области усилить контроль за ситуацией в школах для недопущения роста заболеваемости среди учащихся.

На совещании также было отмечено, что укрепление материально-технической базы, в том числе проведение ремонтных работ в лечебных учреждениях области значительно повышает качество условий оказания медицинской помощи, а также мотивацию медицинского персонала и удовлетворенность со стороны пациентского сообщества.

Как отметил Виталий Шабалатов, региональное правительство продолжит в 2026 г. оказывать поддержку укреплению материально-технической базы. "Постараемся увеличить количество капитальных ремонтов объектов здравоохранения", — сказал он, обращаясь к врио министра здравоохранения.

Первый заместитель губернатора Самарской области также акцентировал внимание на кадровом потенциале системы здравоохранения и поручил продумать дополнительные меры по привлечению специалистов.

Андрей Орлов в ходе совещания обозначил приоритетные направления работы в 2026 году. Одно из них — совершенствование информационной системы в сфере здравоохранения.

 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
14 января 2026, 14:54
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание». Общество
237
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026, 16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии. Общество
461
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026, 20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни. Политика
585
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
188
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
286
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
226
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
579
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
463
Весь список