Главные новости:
14 января полицейским поступила информация о личности женщины и месте ее проживания при жизни.
Полицейские установили личность тольяттинки, которая скончалась в больнице, после потери сознания на улице
Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ
В среду, 14 января, под председательством Виталия Шабалатова состоялось рабочее совещание Андреем Орловым.
В областном правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний
Также определены показатели для других демографических групп: в среднем на душу населения — 18 939 рублей.
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
В Самарской области утверждены планы работ на водных объектах на 2026 год.
Утверждены региональные планы работ на водных объектах на 2026 год
Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ

86
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе.

"Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий скончался в больнице", — сказала собеседница агентства.

Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре "Et cetera", Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя.

С 1984 года снимался в кино, дебютировав в фильме "Егорка". На его счету также роли в таких картинах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.

С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.

В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.

В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
188
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
286
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
226
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
579
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
463
Весь список