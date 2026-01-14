Умер Игорь Золотовицкий - ректор Школы-студии МХАТ

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе.

"Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий скончался в больнице", — сказала собеседница агентства.

Последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре "Et cetera", Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя.

С 1984 года снимался в кино, дебютировав в фильме "Егорка". На его счету также роли в таких картинах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.

С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.

В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.