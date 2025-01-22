В Самаре 10 автобусных маршрутов задержали из-за ДТП

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В среду, 22 января, в центре Самары встало дорожное движение по причине аварии. Особенно негативно это сказалось на общественном транспорте.

— Доброе утро, страна! Снова задерживаются автобусы маршрутов № 1, 23, 35, 37, 47, 50, 55, 61, 67, 70 из-за ДТП стороннего транспорта по улице Ново-Садовой и Московскому шоссе, — сообщили в ООО «СамараАвтоГаз».

Судя по приложенному к посту скриншоту с «Яндекс.Карт», одно ДТП произошло Ново-Садовой и два на Московском шоссе. Одно случилось возле кольца с улицей XXII Партсъезда, второе — возле кольца с улицей Авроры, пишет 63.ру.