в России могут отменить штрафы за ряд мелких нарушений ПДД

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При этом за некоторые серьезные нарушения водителей будут наказывать строже.

Разработан законопроект, вносящий поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ, которые одновременно предусматривают отмену штрафов за ряд мелких нарушений ПДД и ужесточение санкций за серьезные проступки водителей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

В частности, указанные поправки призваны отменить санкции для автомобилистов за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Также в случае принятия законопроекта водители смогут отделаться предупреждением от сотрудников ГИБДД за грязный номер, забытые дома права или документы на машину и не включенный указатель поворота. Кроме того, автоинспекторы станут терпимее относиться к мелким неисправностям автомобилей.

Вместе с тем предполагается ужесточить наказание за непристегнутый ремень безопасности. Сумму штрафа планируют увеличить с одной до пяти тысяч рублей. Также жестче собираются наказывать водителей, повторно превысивших скорость на 40–60 километров в час. Санкции будут предусматривать штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или лишение прав до шести месяцев. Кроме того, законопроект вводит штрафы за превышение средней скорости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ослабление штрафов за ряд мелких нарушений ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, продиктовано необходимостью снизить административную нагрузку на автомобилистов. «Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — подчеркивают авторы инициативы, пишет БФМ.