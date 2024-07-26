Временно изменится схема движения транспорта по улице Мичурина в Самаре

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Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок тепловой сети по улице Мичурина. Дефект, требующий замены трубопровода, был выявлен с помощью робота-диагноста. Этот телеуправляемый комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Благодаря данному способу диагностики удалось определить критическое утончение стенки трубы на участке теплотрассы непосредственно под автомобильной дорогой.

В результате работ энергетики обновят 70 метров теплосети в двухтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных домов.

В связи с этим, для обеспечения безопасности, с 27 июля по 3 августа 2024 года будет ограничено движение транспорта по автодороге по улице Мичурина в районе её пересечения с улицей Николая Панова.

Со схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме.