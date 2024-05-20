В РФ предложили запретить эксплуатацию моноколес на автодорогах

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В России на законодательном уровне следует запретить эксплуатацию моноколес на дорогах общего пользования и разработать механизмы отлова нарушителей. Об этом 20 мая «Известиям» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«На основном ходе Ленинградского шоссе погиб пользователь моноколеса. Я бы сказал, что это акробат случайно вырвался из цирка на своем моноцикле и решил показывать номера на дороге общего пользования. Безусловно, их цирковым номерам не место на дорогах. Они даже на велопарад приезжали, летали между велосипедистами на скоростях свыше 50 км/ч», — сказал Шапарин.

По словам вице-президента НАС, пользователи моноколес на высоких скоростях ездят не только по автодорогам, но в парках, на тротуарах и во дворах.

«Поймать их не получится, ведь в экипировке сотрудников полиции нет специальных сетей. От других методов преследования они просто скроются. Крайне жаль погибшего по собственной глупости акробата. Но жаль и водителей, которые по его и только его вине теперь будут вынуждены общаться со следователями, возможно даже и с судом. И это на фоне необходимости ремонта автомобилей за свой счет, ведь никакой страховки у наездника, понятно, нет и быть не может», — отметил он.