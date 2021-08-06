В общественном транспорте Самары установят источники ультрафиолетового излучения

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Автобусы, трамваи, троллейбусы в Самаре снабдят «дезарами». Это бактерицидные рециркуляторы воздуха, источники ультрафиолетового излучения. С помощью них чиновники рассчитывают исключить случаи заражения коронавирусом в общественном транспорте, пишет 63.ру.

— Устройства уничтожают бактерии, микробы и вирусы и обеспечат обеззараживание салонов. Ими планируется оснастить весь подвижной состав, а также станции метрополитена, — рассказал руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Информацию о сроках установки оборудования дал первый заместитель мэра Максим Харитонов:

— Начать установку «дезаров» в общественном транспорте планируется к сентябрю. Сейчас готовится необходимая документация, прорабатываются возможные графики поставки оборудования. Необходимо рассмотреть варианты компенсации затрат для частных предприятий, чтобы они также смогли приобрести рециркуляторы.

Фото: Pixabay.com