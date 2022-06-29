В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов

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Средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, нуждаются в стандартизации и упорядочению, считают в ГИБДД. Об этом 28 июня заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, выступая на заседании комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы СПЧ на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности», сообщает ТАСС.

Митрошин считает, что стране давно нужен порядок цивилизованного обращения СИМ от момента их ввоза и легализации до утилизации.

«Если не получится целиком и полностью их урегулировать, хотя бы нужен ГОСТ, нужно техническое урегулирование для СИМ», — отметил представитель МВД.