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В московских парках планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч

22 мая 2021 12:06
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В московских парках планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что сейчас в разработке находятся предложения по регулированию движения в Москве средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся самокаты, гироскутеры, велосипеды.

Согласно им, власти Москвы хотят ограничить скорость передвижения электросамокатов и других СИМ в парковых зонах:

Средства индивидуальной мобильности стремительно набирают популярность и как развлечение, и как вариант экономичного и экологичного вида транспорта. Современные способы передвижения стали для мегаполисов новой реальностью, однако в законодательной базе это пока не учтено, пишет iphones.ru.

По инициативе фракции “Единая России” и депутатского объединения “Моя Москва” обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, моноколес, гироскутеров и др. По итогам сегодняшнего обсуждения вместе со столичными властями, ГИБДД по Москве и руководством крупнейших парков продолжим работу по нескольким направлениям – на федеральном и городском уровнях.

В документе указаны следующие ограничения:

▪️ скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч
▪️ скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается
▪️ наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ
▪️ обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается
▪️ обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями
▪️ запрет на передвижение двух человек на одном СИМ

Шапошников также добавил, что может быть введена норма о введении общего скоростного режима на СИМ в 25 км/ч, пишет ТАСС.

Теги: электросамокат

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