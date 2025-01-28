В метро Самары запустили оплату проезда по биометрии

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Жители Самары теперь смогут оплачивать проезд в метро с помощью улыбки. На всех 10 станциях установили специальные биометрические терминалы. Они умеют распознавать уникальные физиологические черты лица человека. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Оплатить поездку по биометрии можно практически мгновенно. Достаточно посмотреть в камеру. Это просто, удобно и безопасно. Система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код. На его основе биометрическая платформа подтверждает личность человека, после чего турникет открывается. Такой способ оплаты станет дополнением к уже существующим - наличные, банковская карта или смартфон.

Новая технология поможет самарцам экономить. Те, кто выберет оплату по биометрии, получат скидку. Проезд будет стоить не 37, а 27 рублей. Акция будет действовать до 15 апреля 2025 года, пишет Самара-КП.