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В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару

29 июня 2022 10:42
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В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару

В расписании электричек на маршруте Сызрань-1 – Самара произойдут временные изменения. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

Корректировки внесли из-за проведения капитального ремонта пути № 6004, где с перрона станции Сызрань-1 (отправление в 8:40) электричка следует до Самары.

Так, по измененному расписанию состав будет курсировать 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июля, а также 2, 3, 16, 17, 18 августа 2022 года, пишет Сова.

От Сызрани-1 поезд будет отправляться в 08:28, прибывать на станцию Звезда - в 9:41, отправляться - в 9:54, а приезжать в Самару - в 10:40.

Теги: Городской транспорт

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