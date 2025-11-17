95

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с водителями грузового транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическую работу с жителями и гостями Самарского региона, сочетая контроль за соблюдением ПДД РФ с разъяснительной деятельностью.

Так, в Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф» на автодороге Р‑241 «Казань – Буинск – Ульяновск» (подъезд к г. Самаре), нацеленный на повышение безопасности грузоперевозок.

В ходе мероприятий инспекторы проверили оснащение и эксплуатацию тахографов — обязательных устройств для грузовиков массой свыше 3,5 тонн и междугородных автобусов, которые автоматически фиксируют скорость, пробег, время в пути и режимы труда и отдыха водителей.

Полицейские изучили данные, сверили их с путевыми листами и графиками работы, проверили карты водителя и предприятия, осмотрели приборы на наличие повреждений и следов вмешательства. Все выявленные нарушения зафиксированы в протоколах, по каждому случаю проведён разбор с водителями и представителями перевозчиков. Помимо проверок, инспекторы разъяснили требования законодательства и правила эксплуатации тахографов, призвав водителей строго соблюдать ПДД, следить за исправностью приборов и не игнорировать режим труда и отдыха. Участники дорожного движения поблагодарили полицейских за проводимую работу и заверили в готовности соблюдать закон.