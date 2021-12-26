В Алексеевском районе из-за снега образовался затор из 20 машин

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В 01.50 (мест.) 25 декабря в дежурную смену Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Первокоммунарский м.р. Алексеевский. Пробка образовалась из-за сильной метели, видимость не превышала 500-1000 м. Сила ветра составляла 25-27 м/с.

На помощь специалистам поисково-спасательной службы Самарской области из пункта постоянной дислокации выдвинулась колонна из 5 единиц специализированной техники и 8 человек личного состава Волжского спасательного центра МЧС России. Силами Волжского спасательного центра была проведена эвакуация людей в пункты временного размещения, которые были своевременно развернуты на месте затора.

На место происшествия также были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России.

В готовности находятся аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильные пункты обогрева. По предварительной информации на месте затора находится 20 автомобилей и 27 человек, в том числе 6 детей. В медицинской помощи не нуждаются. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий привлечено 36 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 7 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщает ведомство.