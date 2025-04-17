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В 2025 году в Самарской области у 150 светофоров появятся «глаза»

17 апреля 2025 13:29
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В 2025 году в Самарской области у 150 светофоров появятся «глаза»

В Самарской области продолжается развитие Интеллектуальной транспортной системы. Ее внедрение началось в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и продолжится по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.

В настоящее время Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта, 5 автоматических дорожных метеостанций и модернизировано 336 светофоров. Также создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

В 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни в Самарско-Тольяттинской агломерации планируется внедрение интеграционной платформы ИТС, также будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта, так называемых «глаз» для светофоров.

Детекторы будут размещены на светофорных объектах 14 улиц в Самаре и 1 в Тольятти. На региональной сети дорог детекторы появятся в поселке Курумоч на трассе Волжский – Курумоч - «Урал». «Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, что не только позволяет гибко регулировать работу светофоров, но также используется при формировании плана дорожных работ», - говорит начальник управления организации дорожного движения ГКУ СО «Управление дорог» Сергей Талдыкин.

Работа Интеллектуальной транспортной системы способствует снижению количества транспортных заторов и позволяет повысить безопасность дорожного движения.

Так, на основании данных о транспортных потоках время прохождения отдельных участков, оснащенных видеодетекторами транспорта, в Самарской области сократилось на 9-22%, при этом средняя скорость потока увеличилась на 7-18%.

Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2020 годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации сократилось на 9%, количество погибших снизилось на 19%, а раненных – на 9%.

Теги: Городской транспорт

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