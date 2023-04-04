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В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября

4 апреля 2023 10:27
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В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.

Стоимость поездки по сравнению с 2022 годом не изменилась.

В апреле и октябре перевозки будут организованы 2 раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь - 4 раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни, за исключением 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.  

Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час - до 16.00.

Интервалы движения от Автостанции «Аврора»:
63э  «Автостанция  «Аврора» – кладбище «Рубежное» 2-5 мин;
129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное» 3-6 мин.

На остальных маршрутах:
4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» - 17-36 мин;
27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» - 8-14 мин;
36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» 27-56 мин;
36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное» 42-55 мин;
67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» 22-40 мин;
77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное» 26-39 мин.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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