В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.

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Стоимость поездки по сравнению с 2022 годом не изменилась.

В апреле и октябре перевозки будут организованы 2 раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь - 4 раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни, за исключением 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.

Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час - до 16.00.

Интервалы движения от Автостанции «Аврора»:

63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное» 2-5 мин;

129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное» 3-6 мин.

На остальных маршрутах:

4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное» - 17-36 мин;

27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское» - 8-14 мин;

36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное» 27-56 мин;

36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное» 42-55 мин;

67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное» 22-40 мин;

77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное» 26-39 мин.