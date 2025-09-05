Я нашел ошибку
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре

5 сентября 2025 13:06
66
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре

В Самаре c 08:00 8 сентября до 23:59 10 октября будет ограничено движение автотранспорта по улице Липецкой, на участке от улицы Мусоргского до улицы Лейтенанта Шмидта. Это необходимо для обеспечения безопасности на время монтажа водоводов и подключения объекта капитального строительства к централизованным системам водоотведения.

Напоминаем, что движение транспорта по основной улице в микрорайоне – улице Лейтенанта Шмидта – может быть затруднено в связи с дорожным ремонтом. Обращаем внимание жителей на необходимость заблаговременного планирования поездок.

