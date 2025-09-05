Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре

66

В Самаре c 08:00 8 сентября до 23:59 10 октября будет ограничено движение автотранспорта по улице Липецкой, на участке от улицы Мусоргского до улицы Лейтенанта Шмидта. Это необходимо для обеспечения безопасности на время монтажа водоводов и подключения объекта капитального строительства к централизованным системам водоотведения.

Напоминаем, что движение транспорта по основной улице в микрорайоне – улице Лейтенанта Шмидта – может быть затруднено в связи с дорожным ремонтом. Обращаем внимание жителей на необходимость заблаговременного планирования поездок.