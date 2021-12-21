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Три четверти таксистов ездят без ОСАГО либо оформляют страховку не по закону

21 декабря 2021 12:45
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Три четверти таксистов ездят без ОСАГО либо оформляют страховку не по закону

Только 26,1% таксистов ездят с правильно оформленным полисом ОСАГО, у остальных страховки либо нет совсем, либо она не предназначена для такси. Таковы результаты исследования, проведенного руководителем рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петром Шкуматовым. В исследовании анализировались данные из региональных реестров такси (более чем 340 тыс. автомобилей) и системы АИС ОСАГО за 2020–2021 годы.

Более половины - 50,2% - автомобилей такси ездят без полиса ОСАГО, а еще у 23,7% таксистов страховка оформлена для личных целей, то есть там не указано, что автомобиль используется в качестве такси, что является грубым нарушением правил страхования. Таксисты идут на это, чтобы сэкономить: полис для такси может быть в полтора раза дороже, чем для машины физического лица.  Однако в случае аварии по вине таксиста без действующего полиса «автогражданки» (если страховку не приобретали вовсе или её действие было досрочно прекращено из-за недостоверных данных в полисе), пострадавший водитель останется без компенсации ущерба. Пострадавшему остается только судиться с самим водителем-виновником ДТП, но такие суды могут длиться годами и ни к чему не привести, если у виновника не окажется средств на возмещение вреда. Если же о содержащихся в полисе недостоверных сведениях, станет известно уже после ДТП, то страховщик сможет применить регресс к виновнику-таксисту. Нужно отметить, что лучше всего ситуация складывается в Москве - здесь 44,1% таксистов приобретают полис с отметкой «такси» и только 3,2% таксистов покупают страховку для иных целей, не связанных с коммерческими пассажирскими перевозками. Нарушают законодательство и обходятся без полисов «автогражданки» сразу 52,7% московских таксистов.  

При этом у машин такси высокая аварийность, причем по вине самих таксистов: если в ДТП участвует автомобиль такси, то в 9 из 10 случаев в аварии виноват его водитель, показало исследование. «Это говорит о том, что профессионализм водителей такси, во всяком случае в 2020–2021 году, находится на удручающе низком уровне. Логично предположить, что в нормальной ситуации распределение вины таксистов и «нетаксистов» составляло бы 50/50», - говорит автор исследования Петр Шкуматов.

Нужно отметить, что это данные только по застрахованным автомобилям такси - но, вероятно, незастрахованные попадают в ДТП с той же частотой, считает эксперт. По его оценкам, ущерб российским автовладельцам от аварий с участием такси составляет около 2 млрд рублей в год, и большую часть этих убытков невозможно взыскать в связи с отсутствием страховки.

Причем самые аварийные такси - с полисами ОСАГО «Мультидрайв» (без ограничения числа водителей, допущенных к управлению) - они попадают в 53,1% ДТП, в 45,9% из которых они виновны. Такие страховки покупают в основном таксопарки, которые сдают автомобили в аренду всем желающим, профессионализм водителя и качество его вождения никто не проверяет, отмечается в исследовании. Поэтому полисы «Мультидрайв» приносят страховщикам самые высокие убытки - средняя убыточность для страховой компании по такому полису составляет 20 463 рубля против 12 461 рубля в среднем по ОСАГО для такси.

Картина убыточности в сегменте ОСАГО для такси различается по федеральным округам. Согласно исследованию, аномально высокая убыточность для страховых компаний в сегменте такси наблюдается на Дальнем Востоке – 25 648 рублей (более чем в два раза выше средней по стране). Такая разница может быть связана с тем, что в этом регионе машины такси используются страховыми мошенниками и автоподставщиками, что увеличивает напряженность в сегменте.

Стоит отметить, что из-за высокой убыточности в сегменте ОСАГО для такси, страдают не только страховые компании, но и добросовестные автомобилисты. Низкоаварийные автовладельцы с большим стажем вождения ежегодно переплачивают за страховые полисы, исправно «спонсируя» таксистов-лихачей из своих карманов.  Согласно исследованию, справедливая цена на ОСАГО для такси должна составлять в среднем не менее 16 183 рубля в год - то есть в три раза дороже, чем средняя стоимость ОСАГО для физлиц. Полис «Мультидрайв» для таксистов должен стоить не менее 26 575 рублей. Тогда за счет оплаты повышенного риска таксистами-лихачами страховщики смогут снижать цены для аккуратных водителей.

Кроме того, по мнению Петра Шкуматова, подорожание ОСАГО для такси будет иметь эффект и для безопасности на дорогах. «Тогда таксопаркам перестанет быть выгодно пускать за руль всех желающих, и они будут сдавать машины в аренду профессионалам, которые не подвергают опасности пассажиров и других участников дорожного движения», - заключает эксперт.

Теги: Городской транспорт

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