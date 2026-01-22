Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре

С подобным запросом к властям обратились горожане. Им ответили представители городского Дептранса.

Горожане спрашивали о возвращении путей на Хлебную площадь и ремонте рельсов на улице Ташкентской от Московского шоссе до Ставропольской под постом мэра Ивана Носкова в соцсети «Вконтакте», пишет Самара-МК.

В Дептрансе города уточнили: последний вопрос изучают. Добавили, что в 2026-м сначала приведут в порядок участок по Ново-Садовой, после пойдут дальше. При этом одновременно вести работы невозможно, уточнили власти.

«Он приведет к закрытию или сокращению движения многих трамвайных маршрутов. Вопрос о возвращении путей на Хлебную площадь также рассматривается», — добавили в департаменте.