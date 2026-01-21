Я нашел ошибку
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
В феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области

56
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Международным днем аспиранта!

Аспирантура – это важная ступень в профессиональном росте, путь в большую науку. За годы обучения у молодых людей, решивших посвятить себя научно-исследовательской работе, закладываются необходимые знания, формируется специфика мышления ученого, определяется характер будущей научной деятельности.

Сегодня исключительно важно сделать российскую науку более привлекательной, сформировать ее кадровый потенциал. Правительство региона ведет планомерную работу по созданию условий для вовлечения молодежи в сферу исследований и разработок: ежегодно проводится областной конкурс «Молодой ученый», предоставляются губернские гранты в области науки и техники, денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области. Кроме того, осуществляется грантовая поддержка университетов с целью развития их научной инфраструктуры. В рамках грантов Российского научного фонда проводятся диссертационные исследования аспирантов.

Мы гордимся достижениями молодых ученых нашего региона. Ведь именно они в ближайшем будущем будут обеспечивать технологическое лидерство нашей страны.

Выражаю искреннюю признательность научным руководителям аспирантов, благодаря которым начинающие исследователи приобретают уникальные знания, ведут фундаментальные и прикладные научные исследования, публикуют свои первые научные статьи.

От всей души желаю всем аспирантам успешной защиты кандидатской диссертации, перспективных исследований, новых достижений и открытий на благо нашей Родины – великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

