Я нашел ошибку
Главные новости:
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей

80
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей

По итогам масштабного исследования платформы по поиску работы hh.ru, формирующего главный обзор рынка труда страны, Самарская область укрепляет свои позиции как один из важных центров по развитию компаний как ответственных работодателей в России. Регион входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа по спросу на кадры, демонстрируя системную работу бизнеса по созданию комфортных и качественных условий для сотрудников.

Как отмечается в методологии рейтинга, доля компаний из регионов стабильно увеличивается с каждым годом. Предприятия Самарской области активно инвестируют в профессиональный рост команды, формируют здоровую рабочую среду и конкурируют за таланты не только на локальном, но и на федеральном уровне.

В ТОП-50 работодателей среди крупнейших компаний (от 5001 чел.) вошли самарские организация «Аптеки Плюс» и «Аптеки Вита».

В ТОП-50 среди средних компаний (от 251 до 1000 чел.) – «АВТОПРИБОР-Тольятти». «Этот успех — прямое отражение нашей общей работы, атмосферы в коллективе и вклада каждого сотрудника. Мы не останавливаемся на достигнутом и вместе строим среду для роста и развития! Гордимся нашей командой!», - прокомментировали в компании «АВТОПРИБОР-Тольятти».

В ТОП-20 среди небольших компаний (от 100 до 250 чел.) – «Дизайн-студия ЦЕХ».

В число структур с самой высокой оценкой бывших сотрудников включен тольяттинский производитель протеиновых десертов ООО «Фитнес Фуд» (бренд «Bombbar»).

Фото – минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
161
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
366
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
358
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
360
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
359
Весь список