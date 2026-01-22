Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары

Об этом говорили в министерстве градостроительной политики региона.

Совместное совещание двух министерств и Администрации г.о. Самара было проведено после рекомендаций, озвученных на Градостроительном совете в декабре 2025 года.

Дорогу и мост через реку Татьянку в Куйбышевском районе Самары расширят до четырех полос. Сейчас идет подготовка документов для реализации проекта.

«Куйбышевский район и его новые территории должны планомерно развиваться. В прошлом году проведена большая работа по обсуждению с жителями транспортной доступности Сухой Самарки. Все проанализировали, есть ряд решений, которые уже поддержаны министерством градостроительной политики региона. Некоторые из них уже запущены в работу»,

— отметил глава города Иван Носков.