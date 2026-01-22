Я нашел ошибку
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Об этом говорили в министерстве градостроительной политики региона.

Совместное совещание двух министерств и Администрации г.о. Самара было проведено после рекомендаций, озвученных на Градостроительном совете в декабре 2025 года.   

 Дорогу и мост через реку Татьянку в Куйбышевском районе Самары расширят до четырех полос. Сейчас идет подготовка документов для реализации проекта.

«Куйбышевский район и его новые территории должны планомерно развиваться. В прошлом году проведена большая работа по обсуждению с жителями транспортной доступности Сухой Самарки. Все проанализировали, есть ряд решений, которые уже поддержаны министерством градостроительной политики региона. Некоторые из них уже запущены в работу»,
— отметил глава города Иван Носков.

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
366
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
