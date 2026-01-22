Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России, используя базу данных садоводческих товариществ (СНТ). Об этом 22 января сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО.

Аналитики обнаружили выгрузку данных по 10 тыс. российских СНТ, что составляет около 9–10% от их общего числа. В информации содержатся названия, адреса, ИНН, телефоны и электронная почта товариществ. Более 90% email-адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает риск их компрометации.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки», — пояснил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев в беседе с Lenta.Ru.

Эксперты отмечают, что «брошенные» почтовые ящики СНТ могут быть перерегистрированы злоумышленниками, а в поисковой выдаче они будут выглядеть легитимно. Это создает условия для рассылок, подмены реквизитов и других сценариев мошенничества.

Специалисты рекомендуют владельцам участков всегда перепроверять информацию, даже приходящую с официальных на вид адресов, пишут "Известия".