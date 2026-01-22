Я нашел ошибку
Главные новости:
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России, используя базу данных садоводческих товариществ (СНТ). Об этом 22 января сообщили специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО.

Аналитики обнаружили выгрузку данных по 10 тыс. российских СНТ, что составляет около 9–10% от их общего числа. В информации содержатся названия, адреса, ИНН, телефоны и электронная почта товариществ. Более 90% email-адресов размещены на публичных почтовых сервисах, что повышает риск их компрометации.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки», — пояснил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев в беседе с Lenta.Ru.

Эксперты отмечают, что «брошенные» почтовые ящики СНТ могут быть перерегистрированы злоумышленниками, а в поисковой выдаче они будут выглядеть легитимно. Это создает условия для рассылок, подмены реквизитов и других сценариев мошенничества.

Специалисты рекомендуют владельцам участков всегда перепроверять информацию, даже приходящую с официальных на вид адресов, пишут "Известия".

Новости по теме
Самарец перевел лжеброкеру порядка 2 млн рублей
21 января 2026, 09:36
Мужчина не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет. Криминал
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
20 января 2026, 11:53
Новый знакомый поделился «выгодным предложением»: якобы знает надёжную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Криминал
Мошенник обвинил самарца в пособничестве ВСУ и забрал у него 1,25 млн
19 января 2026, 10:50
Он сообщил молодому человеку, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что... Криминал
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
