Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
В историческом центре Самары автобусы пустили в объезд

164
В историческом центре Самары автобусы пустили в объезд

Подробности рассказали в городском департаменте транспорта.

В историческом центре областной столицы в четверг, 22 января, общественный транспорт будет следовать по временной схеме. Это связано с проведением дорожных работ на ул. Куйбышева на участке от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого.

Так, автобусы № 3, 24 и 61 поедут по ул. Некрасовской, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по маршруту.

Рейсы № 47, 37, 90 и 91 проследуют по ул. Некрасовской и Фрунзе в направлении "из города".

Также ограничено движение по ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Челюскинцев. Троллейбусы и автобусы курсируют по временной схеме, пишет 450Медиа.

