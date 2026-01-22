В историческом центре Самары автобусы пустили в объезд

Подробности рассказали в городском департаменте транспорта.

В историческом центре областной столицы в четверг, 22 января, общественный транспорт будет следовать по временной схеме. Это связано с проведением дорожных работ на ул. Куйбышева на участке от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого.

Так, автобусы № 3, 24 и 61 поедут по ул. Некрасовской, ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого и далее по маршруту.

Рейсы № 47, 37, 90 и 91 проследуют по ул. Некрасовской и Фрунзе в направлении "из города".

Также ограничено движение по ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Челюскинцев. Троллейбусы и автобусы курсируют по временной схеме, пишет 450Медиа.