Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей

Размер больничного пособия по уходу за ребенком в 2026 году будет колебаться от 900 до более 6,8 тыс. рублей в день в зависимости от зарплаты родителя. Об этом 22 января сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.

«Если у родителя достаточно высокая заработная плата, в год он зарабатывает более 2 млн рублей, то максимальная величина больничного за один день будет составлять более 6,8 тыс. рублей», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

Такой размер выплаты полагается при условии, что стаж работы родителя превышает восемь лет. Если стаж меньше восьми лет, выплата составит 80% от среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — 60%.

«Если ребенку от нуля до семи лет, то понижающий коэффициент, который зависит от стажа родителя, не включается и родитель получает 100% от установленной суммы», — пояснила Стенякина.

Если зарплата небольшая или стаж менее шести месяцев, пособие рассчитывается исходя из МРОТ (свыше 27 тыс. рублей в 2026 году). В таком случае за день больничного по уходу за ребенком до семи лет можно получить от 860 до 980 рублей. Размеры больничных выплат ежегодно индексируются, пишут "Известия".