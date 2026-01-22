В Самаре мужчина принес бешеную лису погреться в подъезд

В Самаре житель дома в 11-м квартале посёлка Мехзавод, обнаружив у мусорных контейнеров ослабевшую лису, решил её «отогреть» и занёс в подъезд жилого дома. Результат — карантин по бешенству на крупной территории мегаполиса.

Инцидент прокомментировала управляющая компания, обслуживающая дом: «Лиса пришла в себя в тепле и осмелела. Жители, выходя из квартир, удивлялись, пугались, а затем позвонили нам, в управляющую компанию, и в специализированные службы. Животное поймали и обработали подъезд. На всякий случай владельцев кошек и собак попросили сделать питомцам прививки».

Зверя забрали прибывшие специалисты ветеринарной службы. Лабораторные исследования установили — лиса больна бешенством, нужно тщательно дезинфицировать дом, пишет Самара-АиФ

Фото pxhere.com