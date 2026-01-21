7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона

В Самаре и области продолжается период ледостава. По поручению главы города Самары Ивана Носкова на городских водоемах увеличено число профилактических рейдов с участием сотрудников Управления гражданской защиты администрации города Самары, ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области и Поисково-спасательного отряда города Самары. В ежедневном режиме они обследуют берега, проводят беседы с рыбаками и отдыхающими, разъясняют правила поведения на льду и напоминают о мерах предосторожности.

С начала зимнего периода в Самаре проведено 27 рейдов и более 200 профилактических бесед, в том числе в образовательных учреждениях, роздано порядка 300 информационных памяток. В 2026 году 7 рыбаков уже получили предупреждение за незаконный выход на лед.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водоема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных служб 112.