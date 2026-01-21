Я нашел ошибку
Главные новости:
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
В феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона

123
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона

В Самаре и области продолжается период ледостава. По поручению главы города Самары Ивана Носкова на городских водоемах увеличено число профилактических рейдов с участием сотрудников Управления гражданской защиты администрации города Самары, ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области и Поисково-спасательного отряда города Самары. В ежедневном режиме они обследуют берега, проводят беседы с рыбаками и отдыхающими, разъясняют правила поведения на льду и напоминают о мерах предосторожности.

С начала зимнего периода в Самаре проведено 27 рейдов и более 200 профилактических бесед, в том числе в образовательных учреждениях, роздано порядка 300 информационных памяток. В 2026 году 7 рыбаков уже получили предупреждение за незаконный выход на лед.

 Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водоема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026, 09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
Всего 20 января работали 688 дорожных рабочих и 548 единиц спецтехники. ЖКХ
155
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026, 14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
В приеме также примут участие представители регионального министерства социально-демографической и семейной политики и Отделения Фонда пенсионного и... Общество
443
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026, 13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
 Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей... Общество
396
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
51
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
121
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
164
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
445
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
397
Весь список