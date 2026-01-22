Женщина угнала с улицы Москвы снегоуборочную машину

Женщина украла снегоуборочную машину на Тимирязевской улице в Москве, подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В ведомстве отметили, что в полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании, который сообщил, что один из сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил снегоуборочную машину и ненадолго отошел в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил. Материальный ущерб составил порядка 140 тысяч рублей.

"В ходе несения службы сотрудники полиции ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы в кратчайшие сроки недалеко от места происшествия задержали подозреваемую — 39-летнюю ранее судимую москвичку", — говорится на сайте ведомства.

Снегоуборочную машину изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемой избрали меру принуждения в виде обязательства о явке, пишет РИА Новости.