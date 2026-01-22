Лесной надзор минприроды Самарской области оштрафовал нарушителей на 2 млн рублей

В 2025 году за нарушения лесного законодательства было привлечено 246 граждан и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 2 млн 44 тысячи рублей. Среди наиболее частых нарушений – самовольное занятие лесных участков, незаконные рубки, складирование мусора, а также несоблюдение правил пожарной безопасности. В частности, только за разведение костров и пребывание в лесу в период действия особого противопожарного режима наложены штрафы свыше полумиллиона рублей.

Нарушения удаётся обнаружить и пресечь во время патрулирования лесничеств по утвержденным маршрутам, общая протяженность которых почти 60 тысяч километров. За прошедший год лесная охрана Самарской области выполнила более 12 тысяч выездов.

«Благодаря усиленному контролю за лесосеками, патрулированию и взаимодействию с правоохранительными органами объем незаконных рубок удалось сократить более чем на 70% по сравнению с 2024 годом», – отметил глава минприроды Самарской области Артем Ефимов.

В ходе традиционной предновогодней операции в декабре 2025 года фактов незаконной рубки хвойных деревьев не выявлено. Для сравнения, в 2024 году в Большеглушицком лесничестве был задержан мужчина, срубивший три молодые сосны. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей, по факту было возбуждено уголовное дело.

Также в 2025 году произошло 35 лесных пожаров общей площадью более 53 га. Самарская область выполнила показатель национального проекта «Экологическое благополучие», сократив площадь пожаров на землях лесного фонда.

«Толчком к перезагрузке системы лесопожарной охраны стал крупный пожар 2024 года в Рачейском лесничестве. Мы провели масштабный анализ, пересмотрели комплекс мероприятий и закупили недостающее оборудование. Основной причиной возгораний 2025 года был переход огня с сельхозземель, где фиксировались случаи пала травы. Сейчас мы готовимся к новому пожароопасному сезону и активизируем профилактическую работу с фермерским сообществом совместно с региональным минсельхозом», – отметил Артем Ефимов.

В 2025 году минприроды добилось полного возмещения расходов на тушение семи пожаров прошлых лет, возникших из-за перехода огня с сопредельных земель. Общая сумма взысканий составила более 170 тысяч рублей. Еще одно исковое заявление о возмещении 150 тысяч рублей находится на рассмотрении в Арбитражном суде Самарской области.

По всем пожарам 2025 года материалы направлены в Главное управление МЧС России по Самарской области. По факту одного из них возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ.

Фото – минприроды Самарской области