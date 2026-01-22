Я нашел ошибку
Главные новости:
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Весь список
  • Персональные данные

Мурашко: в РФ почти 100% средств от сердечно‑сосудистых болезней — отечественные

124
Мурашко: в РФ почти 100% средств от сердечно‑сосудистых болезней — отечественные

Почти 100% препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, которые продаются в России, являются отечественного производства, сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министерство, как отметил он, поддерживает и фармацевтическую отрасль. Национальный проект "Здравоохранение" внес огромный вклад в ее развитие, пишет Смотрим.

"Национальный проект внес огромный вклад в том числе и в поддержку фармацевтической отрасли, потому что ряд проектов касались и поставки лекарств. Если в программе по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на начальном этапе количество препаратов отечественного производства составляло там в пределах 40%, то к финалу практически 100% препаратов уже сегодня – это отечественного производства", – сообщил Мурашко.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
294
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
398
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
377
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
369
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
377
Весь список