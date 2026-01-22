Мурашко: в РФ почти 100% средств от сердечно‑сосудистых болезней — отечественные

Почти 100% препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, которые продаются в России, являются отечественного производства, сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министерство, как отметил он, поддерживает и фармацевтическую отрасль. Национальный проект "Здравоохранение" внес огромный вклад в ее развитие, пишет Смотрим.