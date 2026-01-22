Мурашко: в РФ почти 100% средств от сердечно‑сосудистых болезней — отечественные

Почти 100% препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, которые продаются в России, являются отечественного производства, сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министерство, как отметил он, поддерживает и фармацевтическую отрасль. Национальный проект "Здравоохранение" внес огромный вклад в ее развитие, пишет Смотрим.
"Национальный проект внес огромный вклад в том числе и в поддержку фармацевтической отрасли, потому что ряд проектов касались и поставки лекарств. Если в программе по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на начальном этапе количество препаратов отечественного производства составляло там в пределах 40%, то к финалу практически 100% препаратов уже сегодня – это отечественного производства", – сообщил Мурашко.