Главные новости:
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Проект расширения дороги в Куйбышевском районе начали готовить власти Самары
Компании из Самарской области вошли в авторитетный рейтинг работодателей
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую
Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Размер детских больничных в 2026 году составит от 900 до 6,8 тыс. рублей
В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве
В Самаре директор магазина украл деньги работодателя
Житель Жигулевска ударил и угрожал убить новую знакомую

79
В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 44-летней местной жительницы, а также об обстоятельствах получения ею травмы — неделю назад в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося в медицинское учреждение выехали сотрудники полиции. В ходе беседы пострадавшая сообщила, что 36-летний мужчина, с которым она познакомилась на улице и встречалась в течение 7 дней, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт, ударил ее по лицу и угрожал убийством, держа в руках веревку и предмет, похожий на нож. Когда вспышка ярости у него прошла, женщина смогла уйти домой. Через неделю, понимая, что самостоятельно с болью в челюсти не справится, она обратилась в больницу, где врачи настояли на оперативном лечении.

Ранее неоднократно судимого за преступления против жизни и здоровья граждан злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали по адресу, указанному потерпевшей, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ, ст. 119 УК РФ, житель Жигулевска признал вину в совершении противоправных деяний и раскаялся в содеянном.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

 

