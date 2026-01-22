Я нашел ошибку
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары

146
Аналитики Купера и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос среди более 2 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, как россияне используют ИИ во время онлайн-покупок. Оказалось, что самые популярные инструменты — показ похожих товаров, поиск товаров по фото и персональные рекомендации. Чаще всего ими пользуются, когда нет четкого понимания, что именно хочется купить. 

Большинство россиян (62%) знакомы с «умными» функциями интернет-магазинов — системой рекомендаций и предложений, автоподбором и прочими. Пользуются ими четверть россиян — 21% время от времени, а 5% — часто. Еще 36% пока что не успели воспользоваться такими функциями, а 38% и вовсе пока что их не замечали. 

Востребованные инструменты

Среди самых популярных функций — показ похожих товаров. Часто алгоритмы предлагают альтернативы, среди которых можно найти более подходящий вариант. Ими пользовались 36% опрошенных, знакомых с ИИ-инструментами. На втором месте — поиск товара по фото (25%). Сегодня можно сфотографировать или заскринить понравившийся товар и по изображению найти, где его купить.

Тройку самых востребованных функций замыкают персональные рекомендации товаров (13%) — предложения, основанные на прошлых покупках. Еще 9% использовали предсобранную корзину на базе предыдущих заказов. Эта функция есть в Купере — она автоматически собирает товары на основе предыдущих заказов пользователя с помощью ML-модели. Это персонализированный инструмент, который помогает экономить время пользователей на сборе продуктов с 15-20 минут до одной.

Еще 8% пробовали подбор модели или размера на основе предыдущих заказов. 5% опрошенных обращались к умным чат-ботам в службах поддержки, а 4% — к голосовым помощникам для поиска товара.
 

Популярные сценарии

Чаще всего эти функции применяют, когда до конца не понимают, что именно хочется купить (32%). В таких ситуациях рекомендации могут подсветить ассортимент и подсказать, что подойдет лучше. Также ИИ-инструменты часто применяют в моменты, когда очень мало времени на выбор (20%) или просто для рутинных покупок (20%) — пополнить запасы продуктов, бытовой химии и средств гигиены. Кроме того, почти каждый пятый (19%) обращается к ИИ-инструментам для решения проблем с заказом или работой сервиса (19%), а 9% — при планировании будущих покупок. 

Эффект и доверие

Наибольшая доля опрошенных (37%) считает, что «умные» функции немного сокращают время при поиске товаров. Еще 8% утверждают, что экономия времени выходит существенной. 26% пока что не видят в этом плане заметного эффекта, а 29% признались, что не обращали на это внимания. 

Аналогично наибольший процент россиян (37%) в целом доверяет рекомендациям, которые для них формирует ИИ, и еще 3% — следуют им безоговорочно. Однако 28% встречают в них неточности, а 32% пока не сформировали свое мнение насчет доверия умным сервисам. 

Самые желанные инструменты

При этом большинство опрошенных с радостью воспользовались бы подборками товаров с лучшим соотношением цены и качества (66%). 18% пригодилась бы помощь с покупками в рамках заданного бюджета, когда он ограничен. 7% хотели бы, чтобы ИИ считал расход любимых товаров и напоминал о необходимости их докупать. 

5% готовы пользоваться автоматическим сбором корзины на основе предпочтений и прошлых покупок. И еще по 2% пользовались бы готовым сбором корзины на день, неделю, месяц или под конкретный сценарий — например, прием гостей, отпуск или больничный.

Новости по теме
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
22 января 2026, 09:45
Мужчины демонстрируют большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). Общество
188
Для 35% самарцев личный успех в работе важнее, чем командный
20 января 2026, 10:28
Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (41 и 30% соответственно). Общество
322
Самарцы рассказали, какие страны они больше всего боятся посещать из-за языкового барьера
20 января 2026, 10:08
Несмотря на то, что 79% опрошенных из Самары опасаются путешествовать из-за языкового барьера, большинство не готовы отказываться полностью от путешествий. Туризм
347
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
276
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
392
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
375
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
368
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
374
Весь список