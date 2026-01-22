Более 1,4 тысячи руководителей из Самарской области поборются за победу в конкурсе «Лидеры России»

В шестом сезоне конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – управленческие команды поборются за честь тысяч российских организаций и компаний различных отраслей. Итоги заявочной кампании подведены – на участие в шестом сезоне зарегистрировались 75395 участников из 89 российских регионов и 66 стран мира. В их числе 1487 управленцев из Самарской области. Далее участников ожидает дистанционный этап.

Обработаны данные всех заявок на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России», который впервые проходит в командном формате и объединил управленцев из самых разных сфер.

«Заявочная кампания конкурса завершилась еще в декабре прошлого года, но данные участников и сформированных команд продолжали тщательно обрабатываться в январе. Мы проверяли команды на соответствие требованиям к составу команд и участникам конкурса, а также изучали управленческий опыт конкурсантов. Сегодня мы подводим окончательные итоги: всего в составе команд более 75 тысяч управленцев из всех регионов России и 66 стран мира – это серьезный масштаб. В корпоративных и государственных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня — большинство министерств и ведомств, делегировавших на конкурс участников, в том числе, заместителей министров. Свои управленческие команды официально выставили 77 субъектов РФ, и среди участников — вице-губернаторы и председатели региональных правительств. Тысячи организаций разного профиля и калибра — от ведущих корпораций и федеральных органов власти до университетов и школ. Совсем скоро они встретятся в нашем конкурсе, и мы будем наблюдать, как уже не отдельные руководители, а целые команды соревнуются между собой, сражаясь за звание сильнейших управленческих команд страны. Уверен, это будет невероятно интересно», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В категории «Государственные управленческие команды» заявки на участие в конкурсе приняты от 162 команд. Среди них 59 команд, представляющих федеральные органы исполнительной власти и организации федерального уровня. В категории государственных также сформированы 77 команд от субъектов Российской Федерации, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также 24 команды крупных муниципальных образований – от Ростова-на-Дону до Хабаровска. От Самарской области в конкурсе участвуют 1487 управленцев. Регион занял девятое место в рейтинге субъектов РФ по числу участников шестого сезона.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу, в ходе которого каждый из них пройдет тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.