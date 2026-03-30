В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
Стоимость строительства метро в Самаре подорожает на миллиарды рублей

149
Стоимость строительства метро в Самаре подорожает на миллиарды рублей

Стоимость строительства самарского метро подорожает. Постановление об увеличении цены государственных контрактов опубликовано на официальном портале региона и подписано первым заместителем губернатора Самарской области Виталием Шабалатовым.

Согласно тексту документа, «при исполнении государственных контрактов по соглашению сторон допускается изменение их цены пропорционально увеличению ставки налога на добавленную стоимость. Это касается работ, приемка и оплата которых осуществляется после 1 января 2026 года».

Такая возможность предусмотрена бюджетным законодательством Российской Федерации и связана с изменением налоговой ставки НДС.

Первый контракт, касающийся строительно-монтажных работ и корректировки проектной документации на участке «Станция „Площадь Революции» — станция „Алабинская» и станция „Кировская» — станция „Крылья Советов»», подорожает на 2 414 318 446,62 рубля.

В этот объем входят работы по ограждению конструкций и креплению котлована, возведению монолитных конструкций и платформенной части станционного комплекса, строительству тягово-понизительной подстанции, а также подготовительные мероприятия по проходке тоннелей и обходу канализационного коллектора ИК42.

Второй государственный контракт увеличится в стоимости на 11 791 844 424,02 рубля. Речь идет о корректировке проекта на тех же участках, а также на отрезке от станции «Алабинская» до станции «Театральная», где предусмотрены работы по подготовке территорий к строительству. Таким образом, общая сумма удорожания по двум контрактам превышает 14,2 миллиарда рублей.

Изменения в стоимости работ не влияют на сроки реализации проекта. Станция метро «Театральная», как ранее сообщали в региональном правительстве, остается в графике ввода в эксплуатацию. Финансирование строительства метрополитена в Самарской области предусмотрено в бюджете региона на 2025–2027 годы, пишет Самарская газета. 

Новости по теме
Автобусы № 27, 75 и 87 в Самаре временно изменят схемы движения
28 марта 2026, 10:15
Автобусы № 27, 75 и 87 в Самаре временно изменят схемы движения
С 6 утра субботы, 28 марта, в Самаре перекрыли дорогу в Кировском районе. Речь об участке улицы Литвинова между Конструктивной и Лиственной. Транспорт
922
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026, 11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Два мегаполиса Москву и Санкт-Петербург изучили отдельно, не включая в общий зачет из-за масштабных различий в организации пассажирских перевозок. Транспорт
811
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
25 марта 2026, 14:00
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
Основные претензии к нашей станции касаются однообразной цветовой гаммы, массивных бетонных поверхностей и отсутствия визуальных ориентиров. Транспорт
2110
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
64
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
681
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
760
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1051
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
2180
Весь список