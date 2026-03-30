Стоимость строительства метро в Самаре подорожает на миллиарды рублей

Стоимость строительства самарского метро подорожает. Постановление об увеличении цены государственных контрактов опубликовано на официальном портале региона и подписано первым заместителем губернатора Самарской области Виталием Шабалатовым.

Согласно тексту документа, «при исполнении государственных контрактов по соглашению сторон допускается изменение их цены пропорционально увеличению ставки налога на добавленную стоимость. Это касается работ, приемка и оплата которых осуществляется после 1 января 2026 года».

Такая возможность предусмотрена бюджетным законодательством Российской Федерации и связана с изменением налоговой ставки НДС.

Первый контракт, касающийся строительно-монтажных работ и корректировки проектной документации на участке «Станция „Площадь Революции» — станция „Алабинская» и станция „Кировская» — станция „Крылья Советов»», подорожает на 2 414 318 446,62 рубля.

В этот объем входят работы по ограждению конструкций и креплению котлована, возведению монолитных конструкций и платформенной части станционного комплекса, строительству тягово-понизительной подстанции, а также подготовительные мероприятия по проходке тоннелей и обходу канализационного коллектора ИК42.

Второй государственный контракт увеличится в стоимости на 11 791 844 424,02 рубля. Речь идет о корректировке проекта на тех же участках, а также на отрезке от станции «Алабинская» до станции «Театральная», где предусмотрены работы по подготовке территорий к строительству. Таким образом, общая сумма удорожания по двум контрактам превышает 14,2 миллиарда рублей.

Изменения в стоимости работ не влияют на сроки реализации проекта. Станция метро «Театральная», как ранее сообщали в региональном правительстве, остается в графике ввода в эксплуатацию. Финансирование строительства метрополитена в Самарской области предусмотрено в бюджете региона на 2025–2027 годы, пишет Самарская газета.