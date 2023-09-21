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Стартуют продажи LADA Granta Sport

21 сентября 2023 13:53
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Стартуют продажи LADA Granta Sport

Автомобили теперь предлагаются в двух типах кузова – седан и лифтбек.

Мощность двигателя LADA Granta Sport составляет 118 л.с. Реализовать потенциал мотора помогает подвеска с занижением и спортивными настройками. На LADA Granta Sport применены специальные мягкие шины. Они обеспечивают большее пятно контакта с дорогой, сохраняют управляемость на мокром и холодном асфальте.

Интерьер LADA Granta Sport отличается специальной контрастной отделкой, а сиденья с боковой поддержкой обеспечивают комфорт при энергичном маневрировании, отмечается в сообщении автопроизводителя.

Рекомендованная розничная цена LADA Granta Sport в кузове седан составляет 1 249 900 рублей, в кузове лифтбек – 1 289 900 рублей, пишет СитиТраффик

Теги: Автоваз

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