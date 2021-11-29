Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд

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Жителям Самары пора начать готовиться к скорому повышению тарифов в общественном транспорте. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте мэрии города.

В самом документе речь идет о субсидиях, которые будут выделять перевозчикам областной столицы. По предварительным расчетам чиновников, перевозку одного пассажира и одной единицы багажа оценили в 38 рублей.

— Такой регулируемый тариф будет действовать с 1 января 2022 года, — следует из пояснительной записки к проекту постановления.

В этом же документе чиновники вновь обозначили стоимость проезда в общественном транспорте для пассажиров. Судя по всему, новые расценки будут актуальны также с 1 января 2022 года.

О повышении городские власти заговорили еще в октябре 2021 года. По словам чиновников дептранса, тарифы не корректировали 2 года. Представители ведомства объяснили, как изменилась ситуация в работе перевозчиков за это время.

Однако первыми цены на проезд подняли в маршрутках. Новые тарифы начали действовать с середины ноября 2021 года. Но пока что это касается межмуниципальных автобусов.

Чуть позже городские власти обнародовали новые цены на проезд. Предполагается, что они начнут действовать с января 2022 года. При этом, по словам первого вице-мэра областной столицы Владимира Василенко, цены на проезд в общественном транспорте не поднимут до конца 2023 года.

Известно, что при безналичном расчете одна поездка будет стоить 32 рубля. При оплате же наличными пассажирам придется платить 35 рублей.

Отдельно чиновники рассказали о тарифах на проезд для пользователей транспортных карт. Поездки для школьников и студентов подорожают на рубль — до 16,6 и 17 рублей соответственно. При этом городские власти не исключают, что для учащихся оставят проездные на 20 и 40 поездок. Но их стоимость возрастет на 20 и 40 рублей — до 330 и 660 рублей соответственно. А безлимитные транспортные карты для школьников и студентов подорожают до 640 и 850 рублей.

Сильнее всего вырастут цены на безлимитные проездные для граждан. Если раньше они стоили 1865 рублей, то их новая стоимость составит уже 1985 рублей. Таким образом, в месяц жителям Самары, которые пользуются такими транспортными картами, придется платить на 120 рублей больше, пишет 63.ру.