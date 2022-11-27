Стала известна дата открытия движения через перекресток Ново-Садовой, Самарской и Полевой в Самаре

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В декабре ездить в центре Самары станет немного проще. Чиновники сообщили об открытии перекрестка Ново-Садовой, Самарской и Полевой. Сейчас участок перекрыт из-за строительства станции метро «Театральная».

— Намечена предварительная дата открытия одной полосы движения по улице Ново-Садовой, если двигаться со стороны улицы Первомайской. Ориентир — 5 декабря. Будет возможен правый поворот на улицу Полевую. Прямой ход через перекресток — на улицу Самарскую — пока будет недоступен. А открытие двух полос при движении от улицы Галактионовской вверх по улице Полевой, а также правого поворота с улицы Самарской на улицу Полевую планируется до 20 декабря, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Дороги в районе указанного перекрестка перекрыли в начале октября из-за работ, необходимых для строительства тоннелей к новой станции метро «Театральной». Она станет последней на первой линии метро и будет располагаться около Оперного театра. По планам ее закончат к концу 2024 года. Власти считают, что новая станция поможет увеличить пассажиропоток в самарском метро, пишет 63.ру.