Штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокате увеличили втрое

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В Российской Федерации штрафы за пользование электросамокатов несовершеннолетними увеличены в три раза.

Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков. Введение меры связано с участившимися случаями аварий.

“В связи с этим коммерческие организации, предоставляющие СИМ [средства индивидуальной мобильности] напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия”, – сообщил юрист.

Сразу у нескольких сервисов штраф вырос с 10 до 30 тысяч рублей. В столице за нарушение предусмотрена санкция в 100 тысяч рублей. Тишаков отметил, что речь идет только о гражданско-правовой ответственности в связи с арендой СИМ, а не об административной или уголовной.

Скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), которыми пользуются курьеры – сотрудники сервисов доставки, предложили ограничить до 20 км/ч, пишет Смотрим.