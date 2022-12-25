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Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!

25 декабря 2022 11:41
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Сегодня празднует свой юбилей самарский метрополитен!

В этот день 35 лет назад (25 декабря 1987 года) в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первую очередь метрополитена в составе 4-х станций: «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа», а также электродепо «Кировское» и другие объекты инфраструктуры, сообщает горадминистрация.

Протяженность первого участка линии метрополитена составила 4,5 км.
Наша «подземка» стала двенадцатой в СССР и пятой в России.
За первые 5 дней работы метрополитена было перевезено более 800 тысяч пассажиров.
За 35 лет метро воспользовались уже свыше 661 миллиона пассажиров.
Сегодня самарское метро – это 10 станций; парк метрополитена составляет 50 вагонов.
Протяженность действующей линии самарского метрополитена – 11,6 км


Надежную, безопасную работу внеуличного рельсового общественного транспорта, являющегося одним из самых быстрых и экологичных, обеспечивают более 1 000 сотрудников.
Предприятие постоянно совершенствуется, постепенно метро движется в исторический центр города.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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