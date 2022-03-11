Самарцы пожаловались на забитые пассажирами трамваи

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В Самаре местные жители остались недовольными работой общественного транспорта. Об этом они рассказали в социальных сетях.

По свидетельствам очевидцев, из депо следует всего один вагон трамвая №20 раз в 20 минут. Из-за этого в час пик люди вынуждены толпиться в салоне транспорта, некоторым и вовсе приходится стоять на ступеньках. Кроме того, двери вагонов закрываются с трудом.

Сутками ранее появилась еще одна видеозапись, на которой заметна огромная толпа людей в трамвае, пытающаяся удержаться на подножке. При этом двери так и не смогли закрыться, а пассажиру пришлось сойти.

"К сожалению и с автобусами такая же ситуация... А маршрутки вообще мимо проезжают..."

"Новый день! Проблема старая! Сейчас дети до школы не доедут", - писали в комментариях самарцы.

Ранее в департаменте транспорта Самары уже отвечали на многочисленные вопросы горожан. Чиновники назвали две причины, по которым возникло увеличение интервала движения трамваев. Во-первых, это нехватка вагоновожатых и кондукторов, которые находятся на больничном. Во-вторых, часть подвижного состава вышла из строя и сейчас ремонтируется. В областном центре стали нередки случаи схода трамваев с рельсов, пишет ГТРК Самара.