Самарцы недовольны работой электронных табло, показывающих срок прибытия транспорта

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В Самаре на остановках общественного транспорта установлены 53 электронных табло. На них должна отображаться информация о прибытии общественного транспорта. Однако, горожане стали все чаще жаловаться, что табло на остановках либо не работают, либо показывают недостоверную информацию.

— Уже много раз так было. Стоишь на остановке, табло показывает, что твой троллейбус придет через 4 минуты. Ждешь-ждешь, минут через 20 понимаешь — что-то пошло не так. В результате уже не доверяю этим табло совсем, они какую-то отсебятину показывают, — написал в редакцию 63.RU один из читателей.

— Более-менее корректно табло работают днем. А вечером на них лучше не смотреть — там одно сплошное вранье, — рассказал еще один читатель.

63.RU отправил в мэрию Самары запрос, где попросил разъяснить, почему табло работают некорректно и что делается, чтобы исправить ситуацию.

— Корректность работы электронных табло регулярно проверяется. Сбои возникают в основном в связи с длительным периодом эксплуатации и из-за воздействия погодных явлений на электронную панель. Чтобы минимизировать сбои в работе панелей, для ремонта и постоянного контроля в плановом порядке идет поиск подрядной организации, — сообщили в ответе на запрос 63.RU в мэрии Самары.

Как пояснили в администрации, все информационные ресурсы аккумулируются в «Центре организации дорожного движения».

Электронные табло в городе установили в преддверии ЧМ-2018. Первые мониторы появились на остановках в начале июня 2018 года. Большая часть из них работает с тех пор без замены.