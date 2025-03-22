Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами

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Аномально теплый март, таяние снега на улицах города раньше обычного «открыли сезон» катания на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

При этом, пользуясь таким транспортом важно не забывать, что необходимо придерживаться определенных правил. Так, в пешеходной зоне нельзя развивать скорость выше 8 км/час. В целом ограничение по скорости составляет 25 км/час.

По тротуарам и велодорожкам запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности весом более 35 кг.

По правой стороне проезжей части можно ехать на аппаратах любого веса, но только лицам старше 14 лет и со скоростью не более 60 км/час.

Есть и другие ограничения по возрасту. Детям до семи лет пользоваться самокатами можно только в сопровождении взрослых. С 7 до 14 лет кататься можно только по пешеходным зонам и велодорожкам.

Сами самокаты должны быть оборудованы звуковыми сигналами, светоотражателями, фарами белого цвета и тормозной системой.

Также, как сообщает администрация города Самары, кататься на средствах индивидуальной мобильности лучше по одному, без пассажиров, пишет Обоз.инфо.