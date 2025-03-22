Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Житель Кошкинского района вломился в квартиру к женщине, перепутав ее с бывшей сожительницей
Житель Кошкинского района вломился в квартиру к женщине, перепутав ее с бывшей сожительницей
В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет
В Октябрьске молодая автомобилистка перевернула машину в кювет
Россияне стали больше интересоваться домашней рассадой
Россияне стали больше интересоваться домашней рассадой
СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни
В Чапаевске 18-летний водитель сбил двух 74-летних женщин
В Чапаевске 18-летний водитель сбил двух 74-летних женщин
В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В Самарской области проходили учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов территориальных ОВД
Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами
Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами

22 марта 2025 12:10
135
Самарцев призвали осторожней пользоваться самокатами

Аномально теплый март, таяние снега на улицах города раньше обычного «открыли сезон» катания на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

При этом, пользуясь таким транспортом важно не забывать, что необходимо придерживаться определенных правил. Так, в пешеходной зоне нельзя развивать скорость выше 8 км/час. В целом ограничение по скорости составляет 25 км/час.

По тротуарам и велодорожкам запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности весом более 35 кг.

По правой стороне проезжей части можно ехать на аппаратах любого веса, но только лицам старше 14 лет и со скоростью не более 60 км/час.

Есть и другие ограничения по возрасту. Детям до семи лет пользоваться самокатами можно только в сопровождении взрослых. С 7 до 14 лет кататься можно только по пешеходным зонам и велодорожкам.

Сами самокаты должны быть оборудованы звуковыми сигналами, светоотражателями, фарами белого цвета и тормозной системой.

Также, как сообщает администрация города Самары, кататься на средствах индивидуальной мобильности лучше по одному, без пассажиров, пишет Обоз.инфо.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы оценили свои расходы на такси
21 марта 2025, 12:12
Самарцы оценили свои расходы на такси
34% опрошенных не считают рост цен на услуги водителей существенным.   Транспорт
387
Запущена виртуальная очередь для заказа такси во время пикового спроса в Самаре
20 марта 2025, 12:51
Запущена виртуальная очередь для заказа такси во время пикового спроса в Самаре
Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте быстрее и выгоднее уехать. Транспорт
429
Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов
14 марта 2025, 09:35
Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов
Кроме того, в документе предлагается установить более жесткое регулирование движения электросамокатов там, где внезапно могут появиться пешеходы. Транспорт
489
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
220
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
454
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
444
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
383
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
381
Весь список